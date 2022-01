Nadal parte a tutta È già finito il sogno di Caruso Sonego avanti | Fognini k o

Advertising

Megliodasola : RT @SuperTennisTv: #AO2022 Berrettini, Giorgi e Bronzetti al 2° turno?? Avanzano Nadal 6-1 6-4 6-2 Giron Osaka 6-3 6-3 Osorio Serrano Shapo… - GraciasRafa1 : RT @SuperTennisTv: #AO2022 Berrettini, Giorgi e Bronzetti al 2° turno?? Avanzano Nadal 6-1 6-4 6-2 Giron Osaka 6-3 6-3 Osorio Serrano Shapo… - criscriswald : RT @SuperTennisTv: #AO2022 Berrettini, Giorgi e Bronzetti al 2° turno?? Avanzano Nadal 6-1 6-4 6-2 Giron Osaka 6-3 6-3 Osorio Serrano Shapo… - SuperTennisTv : #AO2022 Berrettini, Giorgi e Bronzetti al 2° turno?? Avanzano Nadal 6-1 6-4 6-2 Giron Osaka 6-3 6-3 Osorio Serrano… - oktennis : #AusOpen si parte: Berrettini guida la pattuglia degli otto italiani in campo. Tocca anche a Zverev, Nadal, Barty e… -

Ultime Notizie dalla rete : Nadal parte

Con un dritto vincente lungolinea dallasinistra del campo, l'azzurro sale 5 - 0, poi restituisce uno dei 3 mini break sparacchiando fuori un dritto incrociato in uscita dal servizio. ll nastro ...Rafaelha battuto Marco Giron 6 - 1 6 - 4 6 - 2 ed ha staccato un pass per il secondo turno degli ... mentre nel primo e nel terzo set abbiamo assistito ad una vera e propria masterclass da...Tennis. Rafael Nadal ha iniziato bene gli Australian Open 2022, sbarazzandosi del non irresistibile Giron con lo score di 6-1 6-4 6-2 sulla Rod Laver Arena. Il fenomeno spagnolo va a caccia del suo se ...E' una prima giornata dell'Australian Open 2022 che parla molto spagnolo. Ottimo inizio per i tennisti iberici nello primo Slam dell'anno e c'era grande attesa soprattutto per due di loro, Rafael Nada ...