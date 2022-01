Morsa due volte dal ragno violino | Cristina muore a 45 anni dopo cinque mesi di cure

Advertising

RADIOBRUNO1 : La tragedia si è verificata lo scorso venerdì #GabicceMare #PesaroUrbino #malore #decesso #ragnoviolino… - TuttoQuaNews : RT @Affaritaliani: Nella morsa del PM 10: due giorni di stop alle auto - Affaritaliani : Nella morsa del PM 10: due giorni di stop alle auto - news_rimini : Morsa due volte dal ragno violino: muore dopo mesi di calvario - infoitinterno : Morsa due volte dal ragno muore in casa a 46 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Morsa due

Tutto era iniziato nello scorso agosto, quando Cristina era statada un ragno violino a Vigna ... Non si esclude che la morte possa essere stata causata, se non dallepunture, da un possibile ...Secondo quanto riporta la stampa locale la 46enne era statavolte da un ragno violino. La prima volta a settembre e poi a distanza di qualche mese. Si era rivolta anche al centro antiveleni ...Per capire esattamente le cause del decesso di Cristina Calzoni verranno effettuati ulteriori accertamenti medico legali ...Solo l'autopsia potrà dare una risposta definitiva, ma tutto fa pensare che la morte di Cristina Calzoni, 45 anni, sia dovuta ad un doppio morso da parte di un ragno violino.