L'Rt cala ma i ricoveri aumentano. Meno positivi ai test molecolari (Di lunedì 17 gennaio 2022) L’indice di contagio Rt è in discesa e il suo valore si sta avvicinando a 1 e si riduce anche il numero dei casi positivi ai test molecolari. aumentano però i ricoveri. I due numeri che gli esperti invitano a seguire con attenzione nei prossimi giorni sono quello dei nuovi guariti e quello dei nuovi casi: quando saranno equivalenti si potrà dire che la curva dell’epidemia di Covid-19 in Italia avrà raggiunto il picco, osserva il fisico Roberto Battiston, dell’Università di Trento e coordinatore dell’Osservatorio dei dati epidemiologici in collaborazione con l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Sebbene si stia riducendo progressivamente, lo scarto fra i due numeri è ancora importante, considerando che l’incremento giornaliero dei guariti è attualmente 76.679 e quello dei nuovi ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 17 gennaio 2022) L’indice di contagio Rt è in discesa e il suo valore si sta avvicinando a 1 e si riduce anche il numero dei casiaiperò i. I due numeri che gli esperti invitano a seguire con attenzione nei prossimi giorni sono quello dei nuovi guariti e quello dei nuovi casi: quando saranno equivalenti si potrà dire che la curva dell’epidemia di Covid-19 in Italia avrà raggiunto il picco, osserva il fisico Roberto Battiston, dell’Università di Trento e coordinatore dell’Osservatorio dei dati epidemiologici in collaborazione con l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas). Sebbene si stia riducendo progressivamente, lo scarto fra i due numeri è ancora importante, considerando che l’incremento giornaliero dei guariti è attualmente 76.679 e quello dei nuovi ...

Advertising

HuffPostItalia : L'Rt cala ma i ricoveri aumentano. Meno positivi ai test molecolari - barinewstv : Covid, 83.403 positivi in Italia. Cala l’incidenza, ma aumentano ancora i ricoveri - AcerboLivio : Covid: Campania;cala tasso di incidenza,aumentano i ricoveri – - cala_l_asso : RT @autocostruttore: Raddoppiati i ricoveri psichiatrici di under 14. Il primario del Gaslini mostra i dati del disagio dei giovanissimi e… - cala_l_asso : RT @laltrodiego: Roma, ricoveri vietati ai clochard non vaccinati, in un mese già cinque morti di freddo. Quelli che urlano 'più inclusion… -