Lozano | «Il rientro era molto difficile | le gambe erano stanche dopo 15 giorni di isolamento»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 17 gennaio 2022)ai microfoni di Dazn: «Serata perfetta, la squadra ha giocato benissimo, siamo forti, dobbiamo affrontare partitapartita. Il, venivo da 15di, adesso sto bene, devo lavorare di più, lesonoma va bene. Scudetto? Dobbiamo fare partitapartita, il campionato è lungo e speriamo di fare 3 punti di volta in volta. Il campo era brutto, ma non scivolavo per le scarpe, mi avevano dato una botta, per questo scivolavo. Titolare per la prossima stagionel’addio di Insigne? Non so, il mister deve pensarci io devo fare sempre il meglio possibile. L’infortunio di Osimhen? Èrientrareun ...