Lorenzo Santangelo vince il “Premio De André”

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Più di 1300 gli iscritti al “Fabrizio De”, ma è il cantautore romanoa spuntarla. Chi ènasce a Roma, dove inizia a studiare pianoforte alla tenera età di 4 anni. Frequenta il conservatorio di Santa Cecilia dove, affascinato dai grandi cantautori italiani, si avvicina alla forma canzone. Nel 2012 vola in Australia e lì, nel 2019, comincia la collaborazione con Radio SBS. Collaborazione che sfocia nella trasmissione “Parlando di Musica”, giunta ormai alla centesima puntata, nella qualeintervista artisti di spicco del panorama musicale italiano. Tornato in Italia inizia a collaborare con svariati artisti, lavorando come autore. Negli ultimi anni ha ...

... è stato, artista romano, vissuto negli ultimi sette anni in Australia e ora tornato con un brano struggente, L'arancio , cantautorale (l'unico del genere tra gli otto finalisti ...Il premio "Fabrizio De André" si è concluso e al primo posto, nella sezione musica, è arrivato il cantante romano, con il suo brano "L'arancio". Niente da fare, quindi, per Alberto Baroni , in arte Fogg , il musicista di Pontedera che dopo le semifinali era riuscito ad arrivare fino alla ...Medaglia d’argento per Paola Majuri (foto) al "Premio De Andrè, nel riconoscimento ‘Premio La Repubblica’, riservato alle votazioni del pubblico online. Ha raccolto 1.648 voti, fermandosi a due punti ...Vincono il primo premio ‘Fabrizio De Andre’: Sandro Paoli, 54 anni noto musicista camaiorese, ha accompagnato Lorenzo Santangelo nella canzone L’ arancio. Con lui anche Riccardo Cherubini. L’edizione ...