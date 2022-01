LIVE Fognini-Griekspoor 1-6 4-6 4-6, Australian Open 2022 in DIRETTA: sconfitta netta per l’azzurro (Di lunedì 17 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 08.48 Davvero troppo falloso quest’oggi Fabio che viene dunque eliminato al primo turno. È una sconfitta che fa male, ma l’azzurro non è mai sembrato in grado di poter mettere in difficoltà il suo avversario. 4-6 FINISCE QUI! Tallon Griekspoor supera nettamente Fabio Fognini per 6-1 6-4 6-4 e vola al secondo turno. 40-15 L’olandese trova l’ace. Due match point per lui. 30-15 l’azzurro non controlla la risposta. 15-15 Scappa via il dritto di Fognini. 0-15 Bella difesa di Fabio che chiude con il dritto in avanzamento. 4-5 Dritto lungolinea vincente di Griekspoor che conquista il break a zero. Molto male in questo game l’azzurro che ora dovrà trovare subito il ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA08.48 Davvero troppo falloso quest’oggi Fabio che viene dunque eliminato al primo turno. È unache fa male, manon è mai sembrato in grado di poter mettere in difficoltà il suo avversario. 4-6 FINISCE QUI! Tallonsuperamente Fabioper 6-1 6-4 6-4 e vola al secondo turno. 40-15 L’olandese trova l’ace. Due match point per lui. 30-15non controlla la risposta. 15-15 Scappa via il dritto di. 0-15 Bella difesa di Fabio che chiude con il dritto in avanzamento. 4-5 Dritto lungolinea vincente diche conquista il break a zero. Molto male in questo gameche ora dovrà trovare subito il ...

