Juventus | Sconcerti | “Arrivabene dovrebbe stare zitto e pensare a fare i conti”

Intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, il noto giornalista sportivo Mario Sconcerti ha analizzato la vicenda Dybala-Juventus, esprimendo un parere chiaro nei confronti del dirigente bianconero Maurizio Arrivabene: "Arrivabene su Dybala? E' un amministratore delegato, deve rendersi conto che quando parla di un giocatore poi entra in un discorso tecnico. Certi discorsi vanno fatti, ma non pubblicamente, all'interno di riunioni con altri dirigenti. Visto da fuori, ogni volta che parla Arrivabene c'è da suggerirgli di star zitto. Non è il suo mestiere, dovrebbe essere l'uomo dei conti e allora faccia quelli".

