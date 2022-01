Impossibile chiedere di più a questa Atalanta decimata (Di lunedì 17 gennaio 2022) Prestazione di sostanza, ma anche di gran cervello quella disputata dall’Atalanta, che ferma la prima della classe al Gewiss impattando con un risultato a reti bianche. Non sono però mancate le occasioni durante questo intensissimo match, visto che entrambe le formazioni hanno avuto la possibilità di passare in vantaggio. Per imprecisione dei giocatori, ma anche per la bravura di entrambi gli estremi difensori, le porte sono però rimaste inviolate. Clamorosa soprattutto quella capitata nella ripresa sui piedi di Pessina che, solo davanti ad Handanovic, si è fatto ipnotizzare dal portiere sloveno. La formazione nerazzurra, che ha dovuto rinunciare a ben 7 giocatori, non si è mai fatta intimorire dai quotati avversari, aggredendoli costantemente con un gioco fatto di pochi fronzoli e gran compattezza che, alla fine, ha dato ragione a Gasperini. Non era per nulla facile ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 17 gennaio 2022) Prestazione di sostanza, ma anche di gran cervello quella disputata dall’, che ferma la prima della classe al Gewiss impattando con un risultato a reti bianche. Non sono però mancate le occasioni durante questo intensissimo match, visto che entrambe le formazioni hanno avuto la possibilità di passare in vantaggio. Per imprecisione dei giocatori, ma anche per la bravura di entrambi gli estremi difensori, le porte sono però rimaste inviolate. Clamorosa soprattutto quella capitata nella ripresa sui piedi di Pessina che, solo davanti ad Handanovic, si è fatto ipnotizzare dal portiere sloveno. La formazione nerazzurra, che ha dovuto rinunciare a ben 7 giocatori, non si è mai fatta intimorire dai quotati avversari, aggredendoli costantemente con un gioco fatto di pochi fronzoli e gran compattezza che, alla fine, ha dato ragione a Gasperini. Non era per nulla facile ...

