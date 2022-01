Il Metaverso secondo Mark Zuckerberg, tra pubblicità personalizzata e corpi virtuali (Di lunedì 17 gennaio 2022) Business Insider rivela i brevetti depositati negli ultimi mesi da Meta. Sono le prime indicazioni concrete sui dettagli del mondo virtuale che sta nascendo nei laboratori di Menlo Park Leggi su repubblica (Di lunedì 17 gennaio 2022) Business Insider rivela i brevetti depositati negli ultimi mesi da Meta. Sono le prime indicazioni concrete sui dettagli del mondo virtuale che sta nascendo nei laboratori di Menlo Park

Advertising

RechManuel : RT @koinsquareNews: Secondo la CNBC, #walmart sta esplorando l’idea di creare una criptovaluta e una collezione di #NFT da utilizzare in un… - Wikicriptoinfo : Secondo - startzai : RT @KilometroRosso: Cosa dobbiamo aspettarci dal #2022 in fatto di #innovazione e #tecnologia? Secondo le previsioni del @CES saranno #Smar… - KilometroRosso : Cosa dobbiamo aspettarci dal #2022 in fatto di #innovazione e #tecnologia? Secondo le previsioni del @CES saranno… - koinsquareNews : Secondo la CNBC, #walmart sta esplorando l’idea di creare una criptovaluta e una collezione di #NFT da utilizzare i… -