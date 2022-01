Foggia, le bombe sono un’intimidazione nei confronti dello Stato e della cittadinanza (Di lunedì 17 gennaio 2022) Siamo a Foggia, è il 17 gennaio del 2022 e i numeri parlano chiaro. Dall’inizio dell’anno è in atto un’escalation criminale della Società Foggiana, la mafia di Foggia: quattro bombe sono state fatte esplodere in negozi ed esercizi pubblici di San Severo, due a Foggia e una a Vieste nei pressi dell’abitazione di un personaggio forse vicino ai clan. Era da un po’ di tempo che la protervia della mafia Foggiana, la cosiddetta Quarta mafia, non si faceva sentire, ma è tornata a galla in modo violento e aggressivo. D’altronde, e questo vale per tutte le mafie, i periodi di calma servono per ricomporre le file dell’organizzazione. È da questi dati che bisogna partire, se si vuole tentare un’interpretazione sensata del fenomeno degli ultimi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 17 gennaio 2022) Siamo a, è il 17 gennaio del 2022 e i numeri parlano chiaro. Dall’inizio dell’anno è in atto un’escalation criminaleSocietàna, la mafia di: quattrostate fatte esplodere in negozi ed esercizi pubblici di San Severo, due ae una a Vieste nei pressi dell’abitazione di un personaggio forse vicino ai clan. Era da un po’ di tempo che la proterviamafiana, la cosiddetta Quarta mafia, non si faceva sentire, ma è tornata a galla in modo violento e aggressivo. D’altronde, e questo vale per tutte le mafie, i periodi di calma servono per ricomporre le file dell’organizzazione. È da questi dati che bisogna partire, se si vuole tentare un’interpretazione sensata del fenomeno degli ultimi ...

