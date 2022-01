Fanno esplodere un ordigno sotto la caserma dei Carabinieri | minorenni denunciati

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Unartigianale è esploso ieri serail muro perimetrale delladeidi Sant’Antimo, nel Napoletano. A farl’sono stati due giovanissimi, un 14enne e un 13enne: il primo è stato denunciato a piede libero per vilipendio, lancio e detenzione di materiale esplosivo illegale, mentre il 13enne è stato segnalato. L’esplosione è avvenuta intorno alle 23. I militari ipotizzano che sia stata una bravata da parte dei due che, probabilmente, volevano poi vantarsene con gli amici. I due sono stati identificati grazie all’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della Tenenza e sono stati trovati nel centro cittadino. Accompagnati in, sono stati poi riaffidati ai genitori. L’esplosione non ha ...

- continua sotto - Ieri sera, verso le 23, i due, probabilmente per un'avventura di cui vantarsi con gli amici, hanno fattoun ordigno artigianale sotto il muro perimetrale della caserma ...Due ragazzi di 14 e 13 anni, probabilmente per un'avventura di cui vantarsi con gli amici, hanno fattoun ordigno artigianale sotto il muro perimetrale della caserma dei carabinieri di Sant'Antimo (Napoli) per poi fuggire. Il fatto è accaduto nella tarda serata di ieri. Immediate le indagini ...Due ragazzi di 14 e 13 anni hanno fatto esplodere un ordigno artigianale sotto il muro perimetrale della caserma di Sant'Antimo.Denunciato a piede libero un 14enne per vilipendio, lancio e detenzione di materiale esplosivo illegale. Segnalato il complice di 13 anni ...