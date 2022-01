Espulsione sulla panchina del Napoli | ecco chi è Beccaccioli

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Situazione caotica al Dall’Ara attorno all’85’ della partita tra Bologna e: tra qualche mugugno delle due panchine, l’arbitro Marinelli ha espulso un membro dellaazzurra, che a sua detta aveva lanciato in campo un secondo pallone con lo scopo di rallentare la ripresa del gioco. Espulso un membro dello staff:di chi si tratta Simone, match analyst del, è stato espulso durante la partita tra Bologna e. Importantissima la sua presenza nello staff di Luciano Spalletti, che lo aveva portato con sè già ai tempi della Roma. Rosso diretto per lui che, quindi, non sarà inalla prossima, contro la Salernitana.

Ospiti che fanno molta fatica sulla corsia di sinistra, non a caso i maggiori pericoli nascono da ... con un bilancio disciplinare di 20 cartellini gialli, un'espulsione per somma di ammonizioni e ben ... con un bilancio disciplinare di 31 cartellini gialli, nessuna espulsione e due calci di rigore ... Dopo il successo sulla Sampdoria in campionato il Napoli ha incassato una cinquina in casa dalla ...