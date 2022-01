Curiosità sul gol di Lozano, Di Lorenzo fa chiarezza: “Non è successo nulla” (Di lunedì 17 gennaio 2022) Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, ha rilasciato un’intervista a DAZN durante l’intervallo di Bologna Napoli, match che attualmentevede gli azzurri avanti grazie al gol di Lozano al 20?. La partita è molto dinamica, con le due squadre che si stanno affrontando a viso aperto, regalando tante emozioni e Di Lorenzo ha affermato che bisogna tenere alto il ritmo e continuare a giocare così per mantenere il vantaggio, cercando la seconda rete. Ecco le sue parole: “Dobbiamo continuare a giocare così, essere presenti sulle loro ripartenze e soprattutto fare il secondo gol. Prima del gol hai rimproverato Lozano per la scelta delle scarpe, ci sono problemi tra di voi? No, assolutamente“. Leggi su spazionapoli (Di lunedì 17 gennaio 2022) Giovanni Di, terzino del Napoli, ha rilasciato un’intervista a DAZN durante l’intervallo di Bologna Napoli, match che attualmentevede gli azzurri avanti grazie al gol dial 20?. La partita è molto dinamica, con le due squadre che si stanno affrontando a viso aperto, regalando tante emozioni e Diha affermato che bisogna tenere alto il ritmo e continuare a giocare così per mantenere il vantaggio, cercando la seconda rete. Ecco le sue parole: “Dobbiamo continuare a giocare così, essere presenti sulle loro ripartenze e soprattutto fare il secondo gol. Prima del gol hai rimproveratoper la scelta delle scarpe, ci sono problemi tra di voi? No, assolutamente“.

Advertising

Focus_it : Oggi è il #WorldPizzaDay ?? Ripassone sul piatto più amato del mondo (con tanto di istruzioni per tagliare una margh… - enon_2019 : @ReplayDream Ciao Dream, potresti togliermi una curiosità? In quale città vivi? Sul profilo non c'è scritto. ?? - FirenzeArt : Umberto Bianchini (Firenze 1934 - 2010) firma il dipinto di oggi con 'Composizione' una tecnica mista su tela che m… - AyaseSky : RT @ILL_Stay_Strong: Come puoi dire che non vuole impegnarsi, quando a lezione si comporta sempre bene e segue tutto dando ad ogni discipli… - zenzolabot : RT @ILL_Stay_Strong: Come puoi dire che non vuole impegnarsi, quando a lezione si comporta sempre bene e segue tutto dando ad ogni discipli… -