Covid | corsa all’acquisto di dei tamponi fai fa te | quali comprare e come usarli

(Di lunedì 17 gennaio 2022) La variante Omicron non si ferma, “raggiungerà tutti entro il 2022”, ma in Italia ilcomincia a frenare. E’ il quadro che viene delineato dopo una giornata caratterizzata da 149.512 contagi e 248 morti, con un tasso di positività al 16,1%. “Ci stiamo avvicinando al picco”, dice il ministro della Salute, Roberto Speranza. “Grazie ai vaccini, le ospedalizzazioni sono inferiori rispetto al passato ma la pressione è comunque molto forte. L’Oms ci dice che ci stiamo avvicinando al picco, dobbiamo valutare bene cosa accade nei prossimi giorni e,abbiamo sempre fatto, adeguare le regole alla fase epidemiologica che stiamo vivendo”, aggiunge Speranza. Quasi 92mila prime dosi di vaccino sono state somministrate nella giornata di sabato 15 gennaio. Un numero così alto non veniva registrato da settembre. Il vaccino non blocca del tutto il ...

Tamponi a casa, corsa a cure improprie e lockdown auto-imposti: attenzione alla pandemia da Covid 'fai-da-te' - Lega e Italia Viva convergono su stralcio riforma del catasto

In Italia la corsa del virus non accenna a placarsi. Nel bollettino di ieri, domenica 16 gennaio, sono stati registrati 149.512 nuovi casi di Covid-19 (sul dato influisce il week end). Mentre le vittime sono ... SAN BENEDETTO - L'asilo Merlini rimarrà chiuso per i prossimi 10 giorni a causa di un caso di positività riscontrato tra il personale.