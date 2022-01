“Che hai fatto in bagno? È uno schifo”. GF Vip, Sophie scopre Giucas Casella. E la regia censura (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ancora problemi di convivenza al ‘GF Vip’. Ormai si è perso il conto delle polemiche scaturite nella Casa più spiata d’Italia, così come dei provvedimenti e delle decisioni presi dalla regia per cercare di evitare ulteriori proteste dei telespettatori. E stavolta il protagonista di questa nuova vicenda, a poche ore dalla diretta con Alfonso Signorini del 17 gennaio, è stato Giucas Casella. Una vippona in particolare ha puntato il dito contro di lui, reo di aver compiuto un gesto sicuramente inadeguato. Giucas Casella ha comunque instaurato un rapporto splendido con Manuel Bortuzzo. Una bellissima amicizia, nata piano piano ma cresciuta negli ultimi giorni. Manuel è riuscito a togliere la sua corazza e a lasciarsi andare anche con Giucas e proprio in queste ore una scena tra i due è ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 17 gennaio 2022) Ancora problemi di convivenza al ‘GF Vip’. Ormai si è perso il conto delle polemiche scaturite nella Casa più spiata d’Italia, così come dei provvedimenti e delle decisioni presi dallaper cercare di evitare ulteriori proteste dei telespettatori. E stavolta il protagonista di questa nuova vicenda, a poche ore dalla diretta con Alfonso Signorini del 17 gennaio, è stato. Una vippona in particolare ha puntato il dito contro di lui, reo di aver compiuto un gesto sicuramente inadeguato.ha comunque instaurato un rapporto splendido con Manuel Bortuzzo. Una bellissima amicizia, nata piano piano ma cresciuta negli ultimi giorni. Manuel è riuscito a togliere la sua corazza e a lasciarsi andare anche cone proprio in queste ore una scena tra i due è ...

