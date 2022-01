Borsa: Europa prosegue positiva con lusso e farmaceutica (Di lunedì 17 gennaio 2022) Le Borse europee proseguono in rialzo, sostenute dalla farmaceutica, dal lusso e dall'informatica. Con i mercati statunitensi chiusi per il Martin Luther King day, gli investitori puntano lo sguardo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 17 gennaio 2022) Le Borse europee proseguono in rialzo, sostenute dalla, dale dall'informatica. Con i mercati statunitensi chiusi per il Martin Luther King day, gli investitori puntano lo sguardo ...

Advertising

CamunoNet : Borsa: Europa prosegue positiva con lusso e farmaceutica - fisco24_info : Borsa: Europa prosegue positiva con lusso e farmaceutica: Bene anche energia e utility. l'euro sale sul dollaro - fisco24_info : Renault sale in Borsa: le vendite soffrono ma il portafoglio ordini dà slancio: Il gruppo in una nota: «Il portafog… - ForexOnlineMeIt : Borsa: Europa parte in rialzo dopo dati Cina, a Milano(+0,2%) giu' Tim - ForexOnlineMeIt : Borsa: Europa parte in rialzo dopo dati Cina, a Milano(+0,2%) giu' Tim -