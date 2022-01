Berrettini-Kozlov in tv: data, orario, canale e diretta streaming Australian Open 2022 (Di lunedì 17 gennaio 2022) Matteo Berrettini scenderà in campo per il secondo turno agli Australian Open 2022 contro Stefan Kozlov. Un altro tennista statunitense nel cammino del numero uno d’Italia, capace di esordire con una vittoria in quattro set ai danni di Brandon Nakashima. Kozlov, in tabellone grazie ad una wild card, ha invece sconfitto Jiri Vesely. I due non si sono mai affrontati prima, ma Berrettini partirà ampiamente favorito. Nella speranza che i problemi intestinali non gli complichino la vita, Matteo va a caccia di una vittoria per accedere al terzo turno, già nel mirino. TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMI Australian Open CALENDARIO, PROGRAMMA E TV La sfida tra Berrettini e Kozlov si svolgerà in ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 gennaio 2022) Matteoscenderà in campo per il secondo turno aglicontro Stefan. Un altro tennista statunitense nel cammino del numero uno d’Italia, capace di esordire con una vittoria in quattro set ai danni di Brandon Nakashima., in tabellone grazie ad una wild card, ha invece sconfitto Jiri Vesely. I due non si sono mai affrontati prima, mapartirà ampiamente favorito. Nella speranza che i problemi intestinali non gli complichino la vita, Matteo va a caccia di una vittoria per accedere al terzo turno, già nel mirino. TABELLONE MONTEPREMI QUALIFICAZIONI MONTEPREMICALENDARIO, PROGRAMMA E TV La sfida trasi svolgerà in ...

