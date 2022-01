Barcellona vuole diventare un grande centro per i superyacht (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il governo locale punta a sviluppare l'economia legata al mare, per esempio attirando i miliardari, ma il progetto non piace a tutti Leggi su ilpost (Di lunedì 17 gennaio 2022) Il governo locale punta a sviluppare l'economia legata al mare, per esempio attirando i miliardari, ma il progetto non piace a tutti

Advertising

gemin_steven98 : RT @ilpost: Barcellona vuole diventare un grande centro per i superyacht - ilpost : Barcellona vuole diventare un grande centro per i superyacht - Junior_Jr3_ : RT @juvinsight: Il #Barcellona vuole prendere un terzino sinistro in prestito fino a fine stagione: i nomi seguiti sono quelli di Raphael #… - Cucciolina96251 : RT @juvinsight: Il #Barcellona vuole prendere un terzino sinistro in prestito fino a fine stagione: i nomi seguiti sono quelli di Raphael #… - dayfootball1981 : @PaUsai Il Barcellona vuole fare acquisti al dicount Juve ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona vuole Ramsey continua a declinare le offerte: no alla Liga, vuole la Premier Se le percentuali di permanenza dell'ex Barcellona a Torino sono segnalate in crescita, in caso di addio il nome caldo resta quello di Denis Zakaria . Per il 25enne mediano svizzero, a scadenza di ...

Tagliafico - Ajax, futuro incerto: l'argentino vuole l'Italia. Napoli alle porte Corriere dello Sport - Nicolas Tagliafico vuole l'Italia, il suo futuro all'Ajax è quasi concluso. Contatti con il Napoli, Giuntoli ci pensa. ... anche Riqui Puig del Barcellona nel mirino del Napoli ...

Barcellona vuole diventare un grande centro per i superyacht Il Post Ramsey continua a declinare le offerte: no alla Liga, vuole la Premier Dopo il Burnley, il gallese ha rifiutato l'offerta di club spagnoli. L'Arsenal continua il pressing su Arthur TORINO - Le ultime due settimane di trattative saranno importanti anche per i movimenti in ...

Barcellona su Firmino, Morata sempre più lontano dai catalani Alvaro Morata, centravanti classe 1992 della nazionale spagnola, attualmente in forza alla Juventus, sarebbe sempre più lontano dal Barcellona, club che lo segue già da ...

Se le percentuali di permanenza dell'exa Torino sono segnalate in crescita, in caso di addio il nome caldo resta quello di Denis Zakaria . Per il 25enne mediano svizzero, a scadenza di ...Corriere dello Sport - Nicolas Tagliaficol'Italia, il suo futuro all'Ajax è quasi concluso. Contatti con il Napoli, Giuntoli ci pensa. ... anche Riqui Puig delnel mirino del Napoli ...Dopo il Burnley, il gallese ha rifiutato l'offerta di club spagnoli. L'Arsenal continua il pressing su Arthur TORINO - Le ultime due settimane di trattative saranno importanti anche per i movimenti in ...Alvaro Morata, centravanti classe 1992 della nazionale spagnola, attualmente in forza alla Juventus, sarebbe sempre più lontano dal Barcellona, club che lo segue già da ...