Australian Open | fuori al primo turno Fognini | Paolini e Caruso

(Di lunedì 17 gennaio 2022) Melbourne – Il lucky loser più famoso del mondo subitoal debutto degli. Salvatore, ripescato in tabellone a seguito della decisione di escludere Djokovic (leggi qui), ha ceduto nettamente al serbo Miomir Kecmanovic, n.77 del ranking, che si è imposto 6-4, 6-2, 6-1. Il 29enne di Avola, n.146 del ranking, era alla sesta presenza, la quinta nel tabellone principale dove ha vinto solo un match contro lo svizzero Laaksonen nel 2021, prima di una sconfitta con polemiche nel secondocontro. Arriva quasi a sorpresa l’eliminazione al 1°di Fabio, che ha ceduto 6-1, 6-4, 6-4 all’olandese Tallon Griekspoor. Il numero 32 ATP, alla presenza numero sedici in tabellone con quattro qualificazioni agli ottavi ...

Oggi avrebbe dovuto essere in campo nel primo turno degli, ma il serbo non vaccinato non difenderà il suo titolo dopo che la Corte federale australiana ha respinto la sua richiesta di ...Matteo Berrettini e Camila Giorgi accedono al secondo turno deglidi tennis. Il 25enne romano, n.7 del ranking Atp e del seeding australiano, ha faticato contro il 20enne statunitense Brandon Nakashima (n.68), superandolo alla fine per 4 - 6 6 - 2 7 -...La tennista italiana arrivava da quattro mesi di stop e ha superato bene il primo turno degli Australian Open contro Potapova ...3' di lettura 17/01/2022 - MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Buona la prima per Matteo Berrettini agli Australian Open, primo Slam del 2022 (montepremi 54,2 milioni di dollari) in corso sul cemento ...