AEW: Perché Daniel Bryan ancora non è apparso in altre federazioni? (Di lunedì 17 gennaio 2022) Bryan Danielson ha costruito il proprio nome lottando grandi match in tutto il mondo, prima di arrivare in WWE. L’American Dragon non ha mai nascosto la propria voglia di tornare a lottare nelle indies, e quella che ieri era nostalgia, oggi è una concreta possibilità. Ma come mai non abbiamo ancora visto Danielson lottare in altre federazioni, oltre la AEW? I lottatori All Elite possono lottare in altre promozioni, se è reciprocamente vantaggioso sia per i talenti che per la compagnia. Ciò include performer del calibro di Jon Moxley e Joey Janela, che stanno lavorando anche in GCW, destinazione gradita all’ex WWE Champion. Precedenza alla AEW Durante il Wrestling Observer Podcast, Dave Meltzer ha affermato che Danielson sarà uno dei ... Leggi su zonawrestling (Di lunedì 17 gennaio 2022)son ha costruito il proprio nome lottando grandi match in tutto il mondo, prima di arrivare in WWE. L’American Dragon non ha mai nascosto la propria voglia di tornare a lottare nelle indies, e quella che ieri era nostalgia, oggi è una concreta possibilità. Ma come mai non abbiamovistoson lottare in, oltre la AEW? I lottatori All Elite possono lottare inpromozioni, se è reciprocamente vantaggioso sia per i talenti che per la compagnia. Ciò include performer del calibro di Jon Moxley e Joey Janela, che stanno lavorando anche in GCW, destinazione gradita all’ex WWE Champion. Precedenza alla AEW Durante il Wrestling Observer Podcast, Dave Meltzer ha affermato cheson sarà uno dei ...

