Zucchine, patate e cipolle in crosta: la ricetta leggera e gustosa! (Di domenica 16 gennaio 2022) Un secondo piatto o un salvacena perfetto, anche come svuota frigo, è quello di Zucchine, patate e cipolle in crosta saporita. La ricetta, di questo piatto semplicissimo da realizzare, si rivelerà un connubio eccezionale tra leggerezza e gusto. Un piatto a base di verdure preparato in modo delizioso e squisito che non ci si può decisamente lasciar sfuggire. Gli ingredienti di cui abbiamo bisogno per creare il piatto sono: Succo di mezzo limone Prezzemolo Pepe Vino bianco 6 Zucchine Olio 6 patate Pangrattato Sale 3 cipolle 3 cucchiai di aceto balsamico L’elenco poco sopra è ideato per creare 4 porzioni della nostra ricetta. Procedimento Cominciamo a tagliare a cubetti le patate, le cipolle e le ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 16 gennaio 2022) Un secondo piatto o un salvacena perfetto, anche come svuota frigo, è quello diinsaporita. La, di questo piatto semplicissimo da realizzare, si rivelerà un connubio eccezionale tra leggerezza e gusto. Un piatto a base di verdure preparato in modo delizioso e squisito che non ci si può decisamente lasciar sfuggire. Gli ingredienti di cui abbiamo bisogno per creare il piatto sono: Succo di mezzo limone Prezzemolo Pepe Vino bianco 6Olio 6Pangrattato Sale 33 cucchiai di aceto balsamico L’elenco poco sopra è ideato per creare 4 porzioni della nostra. Procedimento Cominciamo a tagliare a cubetti le, lee le ...

Advertising

Dadazyb : RT @FamvittimeCovid: @Ruffino_Lorenzo 300 MORTI, non patate, zucchine, MORTI. Famiglie distrutte che si aggiungono a famiglie distrutte. L'… - marcoranieri72 : RT @FamvittimeCovid: @Ruffino_Lorenzo 300 MORTI, non patate, zucchine, MORTI. Famiglie distrutte che si aggiungono a famiglie distrutte. L'… - NazzarenoMi : RT @FamvittimeCovid: @Ruffino_Lorenzo 300 MORTI, non patate, zucchine, MORTI. Famiglie distrutte che si aggiungono a famiglie distrutte. L'… - patrizi98471293 : RT @FamvittimeCovid: @Ruffino_Lorenzo 300 MORTI, non patate, zucchine, MORTI. Famiglie distrutte che si aggiungono a famiglie distrutte. L'… - NonnaMaria15 : RT @FamvittimeCovid: @Ruffino_Lorenzo 300 MORTI, non patate, zucchine, MORTI. Famiglie distrutte che si aggiungono a famiglie distrutte. L'… -