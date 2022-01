Vigile in borghese spara in aria, disarmato e aggredito da ragazzi: esplosi altri colpi (Di domenica 16 gennaio 2022) Un agente di Polizia Locale in borghese, nella notte tra venerdì e sabato scorsi, è stato aggredito, a Milano, da un gruppo di ragazzi che gli hanno sottratto la pistola durante una pericolosissima colluttazione, con due colpi esplosi, che solo per fortuna non ha provocato feriti. Lo riportano oggi Il Corriere della Sera e Il Giorno.L’episodio è stato ripreso da alcuni video poi pubblicati sul sito ‘Welcome to favelas’, dove si vedono gran parte degli istanti della lotta. con il Vigile che prima spara in aria, poi durante la lotta parte un secondo colpo, verso terra. I ragazzi non mollano però, e alla fine lo disarmano e fuggono, buttando l’arma sotto un’auto, mentre un secondo Vigile chiamava la centrale. Sul caso, ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 16 gennaio 2022) Un agente di Polizia Locale in, nella notte tra venerdì e sabato scorsi, è stato, a Milano, da un gruppo diche gli hanno sottratto la pistola durante una pericolosissima colluttazione, con due, che solo per fortuna non ha provocato feriti. Lo riportano oggi Il Corriere della Sera e Il Giorno.L’episodio è stato ripreso da alcuni video poi pubblicati sul sito ‘Welcome to favelas’, dove si vedono gran parte degli istanti della lotta. con ilche primain, poi durante la lotta parte un secondo colpo, verso terra. Inon mollano però, e alla fine lo disarmano e fuggono, buttando l’arma sotto un’auto, mentre un secondochiamava la centrale. Sul caso, ...

