ULTIM’ORA – L’Everton esonera Benitez!

(Di domenica 16 gennaio 2022)Everton. La notizia era nell’aria, ma ora è arrivata anche l’ufficialità: Rafa Benitez non è più l’allenatore del! A comunicarlo è stato lo stesso club attraverso una nota ufficiale sui propri canali. Nelle prossime ore verrà deciso chi prenderà il suo posto. Everton Esonero BenitezQuesto il comunicato: “Everton Football Club can confirm the departure of Rafael Benitez as first team manager“. Non c’è pace per i Toffees che sono stati costretti a dover salutare l’allenatore spagnolo dopo la sconfitta contro il Norwich. Matteo Brignone