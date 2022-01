Teo Mammucari, confessione a sorpresa: “Non mi parlo più con mio fratello”, cos’è successo (Di domenica 16 gennaio 2022) Il famoso conduttore televisivo Teo Mammucari si è lasciato andare ad una confessione a sorpresa: “Non parlo più con mio fratello” Ospite nella scorsa puntata di “C’è posta per te”, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, Mammucari ha raccontato per la prima volta il dramma segreto legato alla sua famiglia. Il conduttore L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di domenica 16 gennaio 2022) Il famoso conduttore televisivo Teosi è lasciato andare ad una: “Nonpiù con mio” Ospite nella scorsa puntata di “C’è posta per te”, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5,ha raccontato per la prima volta il dramma segreto legato alla sua famiglia. Il conduttore L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

ilgiornale : Il conduttore ha raccontato di come il legame con suo fratello è cambiato dopo la notorietà - infoitcultura : C'è Posta per te, il dramma privatissimo di Teo Mammucari: 'Sono anni che non lo faccio più' - infoitcultura : C’è Posta per te, il terribile dramma di Teo Mammucari: la dolorosa confessione - zazoomblog : C’è Posta per te il terribile dramma di Teo Mammucari: la dolorosa confessione - #Posta #terribile #dramma… - infoitcultura : “C’è Posta per Te”, Teo Mammucari esce allo scoperto: il dramma familiare con il fratello: “Sono anni che…” -