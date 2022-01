“Niente da fare”. Carlo Conti, è successo quello che tutti si aspettavano. Per il conduttore è un duro colpo (Di domenica 16 gennaio 2022) Carlo Conti, la notizia non è delle migliori. Seconda edizione per Tali e Quali, varietà/talent show di Rai 1, dedicato alle imitazioni di cantanti famosi, nonchè spin-off di Tale e Quale Show, condotto da Carlo Conti. Un programma che ha da subito fatto i Conti con la nuova edizione di C’è posta per te, in onda su Canale 5, condotto dall’intramontabile Maria De Filippi. Ecco i risultati degli ascolti di sabato 15 gennaio 2022. Chi avrà vinto la sfida? Con un colosso come quello rappresentato da Maria De Filippi la risposta sembra essere scontata. Purtroppo per Tali e Quali il successo conseguito non riesce a superare quello di C’è Posta per Te che con i suoi 5.546.000 spettatori pari al 28.7% di share si aggiudica il primo posto in ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 16 gennaio 2022), la notizia non è delle migliori. Seconda edizione per Tali e Quali, varietà/talent show di Rai 1, dedicato alle imitazioni di cantanti famosi, nonchè spin-off di Tale e Quale Show, condotto da. Un programma che ha da subito fatto icon la nuova edizione di C’è posta per te, in onda su Canale 5, condotto dall’intramontabile Maria De Filippi. Ecco i risultati degli ascolti di sabato 15 gennaio 2022. Chi avrà vinto la sfida? Con un colosso comerappresentato da Maria De Filippi la risposta sembra essere scontata. Purtroppo per Tali e Quali ilconseguito non riesce a superaredi C’è Posta per Te che con i suoi 5.546.000 spettatori pari al 28.7% di share si aggiudica il primo posto in ...

Advertising

lucasofri : Suggerire meno enfasi sui dati dei contagi non è nessuna censura su cui fare i martiri dell’informazione perseguita… - ignaziocorrao : Il leghista e l’ex premier attendono solo il fallimento del Cavaliere per fare una mossa su Draghi o su un terzo no… - rossbrescia : @GuidoCrosetto Sta facendo la chemio , con tempi lenti perché debilitata, non è riuscita a fare la seconda dose e… - notfunnydnlaugh : @pinkjadae non lo so bestie non ho voglia di fare niente anche io - giampdisan : @er_pasca Basta vedere il Milan o il Napoli.a la stessa Inter. Tutti o non rinnovano o rinnovano al ribasso o addir… -