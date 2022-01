MOVIOLA – Roma-Cagliari, Dalbert col braccio: è rigore (Di domenica 16 gennaio 2022) Dopo il caso del rigore tolto a Zaniolo, la Roma riceve un altro penalty, questa volta nettissimo ma concesso solo con il var. Al 30? di Roma-Cagliari l’arbitro Maggioni ha concesso un calcio di rigore per un fallo di mano di Dalbert sul tiro di Sergio Oliveira. Pochi dubbi sull’episodio: il braccio dell’ex esterno dell’Inter è largo e il penalty è evidente. L’arbitro al monitor non ha esitato: rigore e giallo per Dalbert. Dagli undici metri si è presentato lo stesso Sergio Oliveira che non ha sbagliato contro Cragno. Ieri Mourinho non aveva rivelato le sue idee sul rigorista: “Ci devo ancora pensare”. Alla fine la responsabilità è andata all’ultimo arrivato dopo gli errori di Pellegrini e Veretout. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) Dopo il caso deltolto a Zaniolo, lariceve un altro penalty, questa volta nettissimo ma concesso solo con il var. Al 30? dil’arbitro Maggioni ha concesso un calcio diper un fallo di mano disul tiro di Sergio Oliveira. Pochi dubbi sull’episodio: ildell’ex esterno dell’Inter è largo e il penalty è evidente. L’arbitro al monitor non ha esitato:e giallo per. Dagli undici metri si è presentato lo stesso Sergio Oliveira che non ha sbagliato contro Cragno. Ieri Mourinho non aveva rivelato le sue idee sul rigorista: “Ci devo ancora pensare”. Alla fine la responsabilità è andata all’ultimo arrivato dopo gli errori di Pellegrini e Veretout. SportFace.

