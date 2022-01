“Mani e piedi legati”. Speranze finite, ritrovato il corpo di Giuseppe. Ma è mistero sulla sua fine (Di domenica 16 gennaio 2022) finite le Speranze di ritrovare in vita Giuseppe Sideri, l’uomo di 51 anni scomparso domenica 2 gennaio dalla sua casa a Uras. Il suo corpo è stato trovato nel pomeriggio di ieri in un pozzo. Dopo la sua scomparsa era scattate immediatamente le ricerche che avevano impegnato carabinieri, Forestale, volontari e vigili del fuoco. La prima ipotesi presa in considerazione dalle forze dell’ordine è che l’uomo fosse andato a cercare funghi, nonostante condizioni di salute non buone. A lasciare senza parole il modo in cui Giuseppe Sideri è stato trovato con i piedi e una mano legati con del filo di ferro a cui era collegato un blocco di cemento. Lo apprende l’Ansa. L’ipotesi che si sta facendo avanti è quella del gesto volontario, ma proprio per il modo in cui è stato ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 16 gennaio 2022)ledi ritrovare in vitaSideri, l’uomo di 51 anni scomparso domenica 2 gennaio dalla sua casa a Uras. Il suoè stato trovato nel pomeriggio di ieri in un pozzo. Dopo la sua scomparsa era scattate immediatamente le ricerche che avevano impegnato carabinieri, Forestale, volontari e vigili del fuoco. La prima ipotesi presa in considerazione dalle forze dell’ordine è che l’uomo fosse andato a cercare funghi, nonostante condizioni di salute non buone. A lasciare senza parole il modo in cuiSideri è stato trovato con ie una manocon del filo di ferro a cui era collegato un blocco di cemento. Lo apprende l’Ansa. L’ipotesi che si sta facendo avanti è quella del gesto volontario, ma proprio per il modo in cui è stato ...

