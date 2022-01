La “seconda vita” dell’iPod Shuffle: da lettore musicale a fermacapelli. L’idea della Tiktoker fa il giro del web – VIDEO (Di domenica 16 gennaio 2022) Era il 2006 quando l’iPod Shuffle veniva presentato al mondo da Apple. Son passati 16 anni, e oggi quel lettore musicale è tornato in auge con un utilizzo a dir poco originale. Il merito, se così possiamo chiamarlo, è della Tiktoker Kira Vaden (conosciuta come Sailorkiki). Ne ha acquistati due “per gioco” su eBay, ma il suo scopo non era quello di usarli per il loro reale funzionamento, cioè ascoltare la musica. No, Kira voleva quegli “accessori” come fermacapelli. Il VIDEO della ragazza che utilizza la clip compatta dell’iPod per appuntare i capelli è stato visto da più di 2 milioni di persone con quasi 350mila like: numeri importanti, che hanno scatenato un divertente dibattito tra “Gen Z” (che neanche conosceva lo strumento) e i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 gennaio 2022) Era il 2006 quando l’iPodveniva presentato al mondo da Apple. Son passati 16 anni, e oggi quelè tornato in auge con un utilizzo a dir poco originale. Il merito, se così possiamo chiamarlo, èKira Vaden (conosciuta come Sailorkiki). Ne ha acquistati due “per gioco” su eBay, ma il suo scopo non era quello di usarli per il loro reale funzionamento, cioè ascoltare la musica. No, Kira voleva quegli “accessori” come. Ilragazza che utilizza la clip compattaper appuntare i capelli è stato visto da più di 2 milioni di persone con quasi 350mila like: numeri importanti, che hanno scatenato un divertente dibattito tra “Gen Z” (che neanche conosceva lo strumento) e i ...

