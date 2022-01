Highlights e gol Roma-Cagliari 1-0: Serie A 2021/2022 (VIDEO) (Di domenica 16 gennaio 2022) Le pagelle, i voti e il tabellino di Roma-Cagliari 1-0, match della ventiduesima giornata di Serie A 2021/2022. Basta un rigore di Sergio Oliveira al 33? e un paratone sulla traversa di Rui Patricio per consentire alla Roma portoghese di conquistare i tre punti all’Olimpico. La squadra di Mourinho spreca molto, alla fine trova però l’obiettivo. PAGELLE VIDEO SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 16 gennaio 2022) Le pagelle, i voti e il tabellino di1-0, match della ventiduesima giornata di. Basta un rigore di Sergio Oliveira al 33? e un paratone sulla traversa di Rui Patricio per consentire allaportoghese di conquistare i tre punti all’Olimpico. La squadra di Mourinho spreca molto, alla fine trova però l’obiettivo. PAGELLESportFace.

