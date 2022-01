Djokovic perde il ricorso e sarà espulso | non giocherà gli Australian Open

Leggi su sportface

(Di domenica 16 gennaio 2022) Novakha perso ilin appello contro la decisione del Governo dell’Australia di cancellargli per la seconda volta il visto di entrata nel Paese. Il tennista serbo, che paga errori burocratici e le sue posizioni no vax,dunquedal paese nelle prossime ore e non potrà giocare gli, primo Slam dell’anno che ha vinto nove volte e del quale è campione in carica. La Corte Federale, dopo oltre otto ore di dibattimento, ha deciso che non sussistono le ragioni per annullare il procedimento del ministro per l’immigrazione. Nole, dunque,cancellato dal tabellone principale e al suo posto subentrerà un lucky loser. Una decisione che desta scalpore e che sta segnando una delle pagine più controverse dello sport. SportFace.