Djokovic, oggi la sentenza a un giorno dagli Australian Open: il suo nome inserito nel programma (Di domenica 16 gennaio 2022) Il programma del primo giorno dell’Australian Open prevede nella sessione serale lo scontro tra Novak Djokovic e il connazionale Miomir Kecmanovic. Ma per avere la certezza che il numero uno del ranking mondiale del tennis potrà scendere in campo, bisognerà aspettare la decisione dei tre giudici della Corte federale Australiana sul secondo ritiro del visto del giocatore. La decisione è attesa entro la sera Australiana, questa mattina in Italia, dopo un lungo dibattimento in aula. Stando alle dichiarazioni a fine udienza del presidente della Corte federale, James Allsop, entro l’inizio degli Australian Open la Corte deciderà se Djokovic avrà vinto o meno il suo ricorso e quindi se potrà partecipare al torneo. Solo in ... Leggi su open.online (Di domenica 16 gennaio 2022) Ildel primodell’prevede nella sessione serale lo scontro tra Novake il connazionale Miomir Kecmanovic. Ma per avere la certezza che il numero uno del ranking mondiale del tennis potrà scendere in campo, bisognerà aspettare la decisione dei tre giudici della Corte federalea sul secondo ritiro del visto del giocatore. La decisione è attesa entro la seraa, questa mattina in Italia, dopo un lungo dibattimento in aula. Stando alle dichiarazioni a fine udienza del presidente della Corte federale, James Allsop, entro l’inizio deglila Corte deciderà seavrà vinto o meno il suo ricorso e quindi se potrà partecipare al torneo. Solo in ...

Advertising

officialmaz : In un post si IG #Djokovic denuncia generica disinformazione sul suo caso. Ma ammette un errore da parte del suo ag… - TgLa7 : ???? Il ministro dell'immigrazione australiano non deciderà oggi sul caso di Novak Djokovic. Per ora il numero uno de… - Vincenzoiena699 : RT @Alexanderxxvii1: Bastonata su Speranza, il bimbo 'no vax' e Djokovic: quindi, oggi... Quindi, oggi...: il Tar boccia le linee guida di… - zazoomblog : Caso Djokovic finita ludienza: oggi il verdetto - #Djokovic #finita #ludienza: #verdetto - MeleoFernando : RT @Alexanderxxvii1: Bastonata su Speranza, il bimbo 'no vax' e Djokovic: quindi, oggi... Quindi, oggi...: il Tar boccia le linee guida di… -