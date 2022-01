Céline Dion niente tour negli Stati Uniti. 'Cancellato per problemi di salute' (Di domenica 16 gennaio 2022) Céline Dion ha Cancellato tutti i suoi concerti per motivi di salute. Molto attesa dai fan dopo due anni di stop dovuto all'emergenza Covid, la cantante soffre di spasmi muscolari 'gravi e persistenti'... Leggi su leggo (Di domenica 16 gennaio 2022)hatutti i suoi concerti per motivi di. Molto attesa dai fan dopo due anni di stop dovuto all'emergenza Covid, la cantante soffre di spasmi muscolari 'gravi e persistenti'...

Advertising

SkyTG24 : Celine Dion sta male, cancellate le tappe in Nord America - LaStampa : Céline Dion ha cancellato il tour negli Stati Uniti per problemi di salute - anna_annie12 : Celine Dion sta male, cancellate le tappe in Nord America - titoramidara : RT @fanpage: Céline Dion è stata costretta a cancellare il resto delle tappe del suo tour Per lei gli auguri di pronta guarigione di Laura… - maxuel84 : || NeWs.FlasH || News | Euronews RSS - Celine Dion rinvia il tour mondiale. Ancora problemi di salute per la cantan… -

Ultime Notizie dalla rete : Céline Dion Céline Dion niente tour negli Stati Uniti. 'Cancellato per problemi di salute' Céline Dion ha cancellato tutti i suoi concerti per motivi di salute. Molto attesa dai fan dopo due anni di stop dovuto all'emergenza Covid, la cantante soffre di spasmi muscolari 'gravi e persistenti'...

Celine Dion rinvia il tour mondiale Il messaggio di Celine Dion Oltre alle informazioni pratiche sui rimborsi Celine Dion ha anche rilasciato una dichiarazione: "Speravo davvero che sarei guarita nel frattempo, ma suppongo di dover ...

I segreti del matrimonio di Céline Dion e René Angelil nel 1994 Vogue Italia ha cancellato tutti i suoi concerti per motivi di salute. Molto attesa dai fan dopo due anni di stop dovuto all'emergenza Covid, la cantante soffre di spasmi muscolari 'gravi e persistenti'...Il messaggio di CelineOltre alle informazioni pratiche sui rimborsi Celineha anche rilasciato una dichiarazione: "Speravo davvero che sarei guarita nel frattempo, ma suppongo di dover ...