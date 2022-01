Alessandro Cattelan, il web non perdona: scivolone storico (Di domenica 16 gennaio 2022) Il tweet di Alessandro Cattelan finisce tra le polemiche del web. Lo scivolone storico del conduttore italiano non passa inosservato. Ecco quello che è successo. Getty ImagesDa questa mattina sui social tiene banco una notizia che ha scosso il mondo dello sport e non solo: Novak Djokovic ha perso il ricorso ed è stato espulso dall’Australia e quindi non giocherà gli Australian Open. Tre giudici della Corte federale hanno confermato la decisione del ministro dell’immigrazione del paese di annullare il visto al tennista. Il 34enne serbo ha dovuto immediatamente lasciare il paese per motivi di interesse pubblico. Djokovic, in partenza da Melbourne, si è detto “estremamente deluso” dalla sentenza, ma l’ha rispettata. Nelle ultime ore si sono letti tantissimi post e commenti in merito alla vicenda. Ad ... Leggi su chenews (Di domenica 16 gennaio 2022) Il tweet difinisce tra le polemiche del web. Lodel conduttore italiano non passa inosservato. Ecco quello che è successo. Getty ImagesDa questa mattina sui social tiene banco una notizia che ha scosso il mondo dello sport e non solo: Novak Djokovic ha perso il ricorso ed è stato espulso dall’Australia e quindi non giocherà gli Australian Open. Tre giudici della Corte federale hanno confermato la decisione del ministro dell’immigrazione del paese di annullare il visto al tennista. Il 34enne serbo ha dovuto immediatamente lasciare il paese per motivi di interesse pubblico. Djokovic, in partenza da Melbourne, si è detto “estremamente deluso” dalla sentenza, ma l’ha rispettata. Nelle ultime ore si sono letti tantissimi post e commenti in merito alla vicenda. Ad ...

SoniaSamoggia : RT @perchetendenza: 'Rosa Parks': Per questo tweet di Alessandro Cattelan - kingdano86 : RT @perchetendenza: 'Rosa Parks': Per questo tweet di Alessandro Cattelan - v_fas15 : RT @perchetendenza: 'Rosa Parks': Per questo tweet di Alessandro Cattelan - Lucapag83018036 : RT @LallaLaLella: Mio padre: non capisco tutto questo astio che provi per Alessandro Cattelan Alessandro Cattelan: - Lucapag83018036 : RT @sacreprier: In un mondo di Alessandro Cattelan sii Alessandro Gassmann -