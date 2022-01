“Vergogna”: Kabir Bedi escluso dal gruppo, infuria la polemica sul web (Di sabato 15 gennaio 2022) Kabir Bedi viene allontanato durante la notte, costretto a dormire da solo: il popolo del web si rivolta, ecco i dettagli della vicenda. Kabir al GF Vip (screenshot Twitter)Da poco entrato all’interno della casa, Kabir Bedi si è da subito contraddistinto per la sua gentilezza e accortezza costante nei confronti degli altri coinquilini. La scorsa notte, però, l’attore è stato protagonista di un episodio che ha indignato il popolo del web. Il gieffino, infatti, è stato “costretto” a dormire sul divano poiché spesso, durante la notte, è solito russare rumorosamente. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> ”Se ne va subito”: clamoroso al GF Vip, appena arrivato è già pronto a fare le valigie Il web non ci sta: “Non ve lo meritate uno così” Kabir Bedi costretto a dormire ... Leggi su specialmag (Di sabato 15 gennaio 2022)viene allontanato durante la notte, costretto a dormire da solo: il popolo del web si rivolta, ecco i dettagli della vicenda.al GF Vip (screenshot Twitter)Da poco entrato all’interno della casa,si è da subito contraddistinto per la sua gentilezza e accortezza costante nei confronti degli altri coinquilini. La scorsa notte, però, l’attore è stato protagonista di un episodio che ha indignato il popolo del web. Il gieffino, infatti, è stato “costretto” a dormire sul divano poiché spesso, durante la notte, è solito russare rumorosamente. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> ”Se ne va subito”: clamoroso al GF Vip, appena arrivato è già pronto a fare le valigie Il web non ci sta: “Non ve lo meritate uno così”costretto a dormire ...

FMilucci : Ma perché nessuno fa niente per Kabir, lo trattano peggio di un soprammobile, un signore di 75 anni completamente i… - ManuelScaramuz4 : @KatiaAncora Manila sa quanta merda ti devi mangiare per arrivare al livello di persona che è Kabir? Dire ad una pe… - Fedect4 : RT @maartinaxcl: Invece di dare a kabir la vecchia stanza di manuel,lo fate dormire in salotto. VERGOGNA!!!!! @GrandeFratello #gfvip - maartinaxcl : Invece di dare a kabir la vecchia stanza di manuel,lo fate dormire in salotto. VERGOGNA!!!!! @GrandeFratello #gfvip - AllTvAndSeries1 : @biofresh_somma Kabir e Valeria si sono schierati con Katia, quindi sono con lei...non proteggerò mai chi protegge… -