Tsunami colpisce l'isola di Tonga dopo eruzione vulcano (Di sabato 15 gennaio 2022) Roma, 15 gennaio 2022 - "Un'onda di Tsunami alta 1,2 metri è stata osservata a Nukualofa", sull'isola di Tonga, riferisce in un tweet l'ufficio australiano di meteorologia. È la conseguenza dell'... Leggi su quotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022) Roma, 15 gennaio 2022 - "Un'onda dialta 1,2 metri è stata osservata a Nukualofa", sull'di, riferisce in un tweet l'ufficio australiano di meteorologia. È la conseguenza dell'...

Advertising

scienzenotizie : #Ambiente #eruzioneHungaTongaHungaHa039apai #tsunami #tsunamitonga Tonga: nuova eruzione del vulcano Hunga Tonga. T… - BlueStar5959 : RT @EssereAnimali: Come l'influenza aviaria potrebbe diventare uno 'tsunami globale' che colpisce gli esseri umani. L'approfondimento di @… - Lily36302206 : RT @EssereAnimali: Come l'influenza aviaria potrebbe diventare uno 'tsunami globale' che colpisce gli esseri umani. L'approfondimento di @… - Pipistrella9 : RT @EssereAnimali: Come l'influenza aviaria potrebbe diventare uno 'tsunami globale' che colpisce gli esseri umani. L'approfondimento di @… - umpkket : RT @EssereAnimali: Come l'influenza aviaria potrebbe diventare uno 'tsunami globale' che colpisce gli esseri umani. L'approfondimento di @… -