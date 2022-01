Speranze finite, è appena arrivata la conferma : legato mani e piedi e gettato in un pozzo (Di sabato 15 gennaio 2022) Un uomo di 51 anni, Giuseppe Sideri, scomparso dal 2 gennaio a Uras, in provincia Oristano, Sardegna, è stato ritrovato cadavere oggi 15 gennaio in un pozzo da parte del personale della Stazione Forestale di Marrubiu. Aveva i piedi e una mano legati con del filo di ferro a cui era collegato un blocco di cemento. La prima ipotesi avanzata dagli inquirenti è quella del gesto volontario, ma proprio per il modo in cui è stato ritrovato il corpo gli inquirenti non escludono altre piste e procederanno con gli accertamenti medico legali. Per questo motivo domani sarà eseguita l'autopsia. Il corpo di Sideri è stato scoperto all'interno di un pozzo nel territorio di Uras. Dopo la sua scomparsa era scattate immediatamente le ricerche che avevano impegnato carabinieri, Forestale, volontari e vigili del ... Leggi su howtodofor (Di sabato 15 gennaio 2022) Un uomo di 51 anni, Giuseppe Sideri, scomparso dal 2 gennaio a Uras, in provincia Oristano, Sardegna, è stato ritrovato cadavere oggi 15 gennaio in unda parte del personale della Stazione Forestale di Marrubiu. Aveva ie una mano legati con del filo di ferro a cui era colun blocco di cemento. La prima ipotesi avanzata dagli inquirenti è quella del gesto volontario, ma proprio per il modo in cui è stato ritrovato il corpo gli inquirenti non escludono altre piste e procederanno con gli accertamenti medico legali. Per questo motivo dosarà eseguita l'autopsia. Il corpo di Sideri è stato scoperto all'interno di unnel territorio di Uras. Dopo la sua scomparsa era scattate immediatamente le ricerche che avevano impegnato carabinieri, Forestale, volontari e vigili del ...

