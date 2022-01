Sci alpino, Sofia Goggia resta in testa alla classifica di discesa: attesa per Cortina e Garmisch, poi le Olimpiadi (Di sabato 15 gennaio 2022) Sofia Goggia è caduta durante la discesa libera di Zauchensee, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci alpino. L’azzurra stava dominando la gara sulle nevi austriaca, dopo quasi un minuto di gara aveva 41 centesimi di vantaggio sulla tedesca Kira Weidle, ma purtroppo ha commesso una piccola sbavatura ed è caduta. Per qualche istante si è temuto un infortunio, ma fortunatamente la Campionessa Olimpica si è alzata sulle proprie gambe e ha rimontato gli sci, giungendo al traguardo. Pericolo scampato, la bergamasca sta bene e può tirare un sospiro di sollievo anche in vista delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. A imporsi è stata la fuoriclasse svizzera Lara Gut, capace di avere la meglio su Weidle per appena 10 centesimi e sull’austriaca Ramona Siebenhofer per 44 centesimi. ... Leggi su oasport (Di sabato 15 gennaio 2022)è caduta durante lalibera di Zauchensee, prova valida per la Coppa del Mondo 2021-2022 di sci. L’azzurra stava dominando la gara sulle nevi austriaca, dopo quasi un minuto di gara aveva 41 centesimi di vantaggio sulla tedesca Kira Weidle, ma purtroppo ha commesso una piccola sbavatura ed è caduta. Per qualche istante si è temuto un infortunio, ma fortunatamente la Campionessa Olimpica si è alzata sulle proprie gambe e ha rimontato gli sci, giungendo al traguardo. Pericolo scampato, la bergamasca sta bene e può tirare un sospiro di sollievo anche in vista delleInvernali di Pechino 2022. A imporsi è stata la fuoriclasse svizzera Lara Gut, capace di avere la meglio su Weidle per appena 10 centesimi e sull’austriaca Ramona Siebenhofer per 44 centesimi. ...

