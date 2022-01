Salernitana-Lazio 0-3, Immobile: “Critiche? Parlano i numeri e i successi” (Di sabato 15 gennaio 2022) “Abbiamo fatto una partita attenta e precisa, senza sbavature e abbiamo portato a casa tre punti che ci servivano. Le Critiche? Non ho bisogno di rispondere sui social o in tv: i gol e i successi Parlano, non c’è bisogno di fare polemica”. Lo ha dichiarato l’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, dopo la vittoria contro la Salernitana e la doppietta personale. “Oggi non era facile – ha spiegato la punta napoletana ai microfoni di DAZN – sarebbe diventata complicata se non fossimo entrati con la mentalità giusta segnando subito per metterla in discesa. La Salernitana era una squadra in difficoltà per via delle tante assenze, li capisco perché è successo anche a noi lo scorso anno”. Un’ultima battuta sul trasferimento di Lorenzo Insigne al Toronto: “Gli ho fatto gli ... Leggi su sportface (Di sabato 15 gennaio 2022) “Abbiamo fatto una partita attenta e precisa, senza sbavature e abbiamo portato a casa tre punti che ci servivano. Le? Non ho bisogno di rispondere sui social o in tv: i gol e i, non c’è bisogno di fare polemica”. Lo ha dichiarato l’attaccante della, Ciro, dopo la vittoria contro lae la doppietta personale. “Oggi non era facile – ha spiegato la punta napoletana ai microfoni di DAZN – sarebbe diventata complicata se non fossimo entrati con la mentalità giusta segnando subito per metterla in discesa. Laera una squadra in difficoltà per via delle tante assenze, li capisco perché è successo anche a noi lo scorso anno”. Un’ultima battuta sul trasferimento di Lorenzo Insigne al Toronto: “Gli ho fatto gli ...

