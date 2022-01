Quirinale | Salvini al Pd | Non tiri la giacca a Mattarella o Draghi

(Di sabato 15 gennaio 2022) 'Se qualcuno a sinistra vuole tirare per la giacchetta il presidentemanca di rispetto soprattutto a lui, che più volte ha ribadito l'indisponibilità a un secondo mandato'. Lo ha detto il ...

ROMA (ITALPRESS) – “Dopo decenni di nomi proposti o imposti dalla sinistra, questa volta i numeri (in Parlamento e nel Paese) offrono l’onore e l’onere di avanzare una proposta al centrodestra, quindi ...Il presidente della regione Emilia Romagna: "Io non brucerei alcun nome, mi terrei pronto a opporre a Berlusconi tutto ciò che serve per unire".