Programmi Tv sabato 15 gennaio 2022: ecco tutti i consigli di Velvet (Di sabato 15 gennaio 2022) ecco i consigli di Velvet sul meglio da guardare in Tv. Sarà un appuntamento quotidiano sui Programmi Tv, ma ora vediamo cosa ci aspetta oggi sabato 15 gennaio 2022. Programmi Tv 15 gennaio Prime Time Rai1 – ORE 21:25 – Tali e quali (Show) Rai2 – ORE 21:20 – F.B.I. – Stagione 4 Episodio 2 … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 15 gennaio 2022)disul meglio da guardare in Tv. Sarà un appuntamento quotidiano suiTv, ma ora vediamo cosa ci aspetta oggi15Tv 15Prime Time Rai1 – ORE 21:25 – Tali e quali (Show) Rai2 – ORE 21:20 – F.B.I. – Stagione 4 Episodio 2 … L'articolo proviene daGossip.

Advertising

fe4rlessxlou : @_v_i_o_l_a__ neanche io vado a scuola il sabato fortunatamente che viaggio programmi? - Enneesse3 : Programmi per il weekend? #weekend #finesettimana #domandaretorica #programmi #relax #riposo #sabato #enneesse… - Daniela60305637 : @saratabula Hai ragione, che talentuosa, io la ricordo nei programmi della Dandini! Lei e il fratello, #Insuperabili, buon Sabato ?????? - _LaDada : Mio padre accende la tv e, anche al sabato programmi il cui il solo argomento trito e ritrito sono vaccini, contagi… - AnnaMancini81 : Stasera in tv sabato 15 gennaio 2022, I programmi in onda -