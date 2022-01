No vax accusato di minacce a Giani: Digos sequestra il cellulare (Di sabato 15 gennaio 2022) Nelle prime ore di ieri 14 gennaio 2022 - informa un comunicato della Questura di Firenze - la Polizia di Stato, con personale della Digos di Firenze e l’ausilio della Digos di Lucca, ha eseguito una perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica di Firenze a carico di un uomo della provincia di Lucca (cl. 1987) ritenuto, nell’ambito delle Indagini Preliminari in corso, l’autore di minacce nei confronti del Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 15 gennaio 2022) Nelle prime ore di ieri 14 gennaio 2022 - informa un comunicato della Questura di Firenze - la Polizia di Stato, con personale delladi Firenze e l’ausilio delladi Lucca, ha eseguito una perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica di Firenze a carico di un uomo della provincia di Lucca (cl. 1987) ritenuto, nell’ambito delle Indagini Preliminari in corso, l’autore dinei confronti del Presidente della Regione Toscana EugenioL'articolo proviene da Firenze Post.

