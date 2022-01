L’irresponsabilità e il cinismo di Djokovic

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 15 gennaio 2022) Comunque finisca, finirà male, almeno nei tempi brevi. Male per Novakche diventa il massimo testimonial globale dell’ottusità e della pervicacia no vax, al limite dell’autolesionismo; male per le potenti associazioni dei tennisti professionisti, ATP e WTA, che non riescono a definire regole accettate e rispettate dallo sconosciuto iscritto a un Challenger colombiano e dalla star che incassa milioni di dollari; male per gli organizzatori degli Australian Open, responsabili di aver promesso al serbo un posto in tabellone a fronte di un certificato medico d’incerta validità; male per il tennis che, senza avere a disposizione sostituti all’altezza, rischia di perdere anzitempo l’unico senza acciacchi dei quattro straordinari dominatori dell’ultimo ventennio. Non ne escono bene nemmeno le istituzioni australiane, divise e incerte sull’applicazione dei durissimi ...