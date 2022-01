Letta duro con la destra | ' Non hanno alcun diritto di precedenza per indicare un nome per il Quirinale'

Advertising

globalistIT : - PorceddaWalter : RT @jacopotondelli: Il “Mattarella bis sarebbe il massimo”. Lo dice Letta, compiacendo mezzo Pd. Lo dice tre quarti del Movimento 5 Stelle.… - MaxFerrarini : RT @jacopotondelli: Il “Mattarella bis sarebbe il massimo”. Lo dice Letta, compiacendo mezzo Pd. Lo dice tre quarti del Movimento 5 Stelle.… - RobbieGalante : RT @jacopotondelli: Il “Mattarella bis sarebbe il massimo”. Lo dice Letta, compiacendo mezzo Pd. Lo dice tre quarti del Movimento 5 Stelle.… - marcomassarotto : RT @jacopotondelli: Il “Mattarella bis sarebbe il massimo”. Lo dice Letta, compiacendo mezzo Pd. Lo dice tre quarti del Movimento 5 Stelle.… -

Ultime Notizie dalla rete : Letta duro

Globalist.it

Parole del segretari Pd, Enrico, alla direzione Pd. La presidenza della Repubblica 'non è di proprietà del centrodestra, la scelta di indicare Berlusconi è profondamente sbagliata così come ...... ma conoscere una parte della letteratura che merita di esserein quella lingua. È l'unico ... Ama le persone e stare con le persone, ma può essere anche molto, tagliente, feroce. Il fatto è ...Il segretario del Pd alla direzione nazionale: "La scelta di indicare Berlusconi è profondamente sbagliata così come questa logica dello scoiattolo, andare a cercare voto per voto" ...Barricate contro l’ipotesi Berlusconi. Ma manca il nome di un candidato unitario del centrosinistra. Oggi la Direzione Pd ...