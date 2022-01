Juventus-Udinese | bufera social sui bianconeri | Rigore netto non dato ai friulani | ladri VIDEO

(Di sabato 15 gennaio 2022) Nel corso del match tra, valido per la ventiduesima giornata di Serie A, è scoppiata una vera e propria polemica suiper un possibilenon concesso all'. Al...

Advertising

juventusfc : ?? ?????????????? ?????????????? Inizia la conferenza stampa di Mister Allegri! ???????? su @JuventusTV ? - juventusfc : Così Mister Allegri alla vigilia di #JuveUdinese. ?? Il recap: - JuventusTV : LIVE verso #JuveUdinese ?? - NotizieGeneral1 : RT @Mistermercatoi1: #SerieATIM ??: vittoria importante per la @juventusfc ai danni dell'@Udinese_1896 grazie ai gol di #Dybala e di #mckenn… - sportface2016 : #Juventus, altra vittoria in campionato contro l'#Udinese. Così la Champions è più vicina -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus Udinese

22.40 Serie A, 22° turno:2 - 0 Settantadue ore dopo l'amarezza in Supercoppa, la Juve si rituffa in campionato battendo 2 - 0 allo Stadium l'(falcidiata dal Covid) e agganciando l'Atalanta (2 gare ...batte2 - 0 con i gol di Dybala al 19' del primo tempo e di McKennie al 79'. segue aggiornamento90'+3' - FINISCE QUI IL SECONDO TEMPO DI JUVENTUS-UDINESE. Partita equilibrata tra le due squadre che non si sono risparmiate tra un tiro e l'altro. Sugli scudi la prova di Bentancur ...I bianconeri di Massimiliano Allegri hanno la meglio sull’Udinese allo Stadium: 2-0, firmato da Dybala e McKennie MATCH SERALE. La Juventus batte l’Udinese nella gara di Serie A delle 20:45. Dybala se ...