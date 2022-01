Inter | ora l’obiettivo di Zhang è blindare Inzaghi

(Di sabato 15 gennaio 2022) Stevenvuole trattenere Simone. Il presidente dell’è in Italia da qualche giorno e ha già raggiunto i rinnovi dei contratti di Marotta, Ausilio, Baccin e Samaden (sostanzialmente solo da annunciare).ha anche rifinanziato il bond da 425 milioni di euro, ma ora vuole concentrarsi su giocatori e tecnici. Dopo i rinnovi di Lautaro, Barella e Brozovic,è trattenere anche l’allenatore nerazzurro. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’intento è quello di rinnovare e adeguare il contratto biennale in essere con. SportFace.

Inter, Steven Zhang vuole rinnovare il contratto di Simone Inzaghi: dopo dirigenti e bond, priorità al tecnico.