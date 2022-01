Infortunio Tomori | tutti i piani di Maldini per il sostituto!

Leggi su rompipallone

(Di sabato 15 gennaio 2022)diche fa tremare i tifosi del Milan. I rossoneri, già orfani di Simon Kjaer, perdono anche il centrale ex Chelsea. Il calciatore, a seguito dell’rimediato in Coppa Italia nella sfida al Genoa, ha dovuto sottoporsi ad un intervento al menisco della gamba sinistra e dovrà star fermo almeno un mese. Milan--Kjaer Pioli, in assenza dei due, farà affidamento sulla coppia Gabbia-Kalulu, ma non è escluso che con un occhio al mercato possa comunque arrivare un rinforzo. Secondo, il Corriere della Sera, i nomi più accreditati sono : Bailly dello United, Aké del City, Diallo del Psg e Sarr del Chelsea.