Gianmarco Saurino | “Vi rivelo perché ho lasciato Doc” Cosa farà ora

Gianmarco Saurino ha rivelato che i motivi dell'addio a Doc – Nelle tue mani: scopriamo di Cosa si occuperà ora l'attore Doc – Nelle tue mani è una serie televisiva italiana trasmessa su Rai 1 dal 2020, la fiction vede come Luca Argentero. Andrea Fanti è primario del reparto di Medicina interna al Policlinico Ambrosiano a Milano. Giovedì, 13 gennaio, ha esordito le prime due puntate della seconda stagione dello sceneggiato. Gianmarco Saurino rivela i motivi dell'addio (Fonte: Instagram)La prima serata dedicata a Doc ha riscosso uno straordinario successo di pubblico, con uno share pari a oltre il 30% di share, ossia più di 7 milioni di spettatori. Nel nuovo ciclo di episodi, il Covid-19 farà il suo prepotente ingresso nel centro ospedaliero oggetto di ...

Lucaargentero : ‘DOC – Nelle tue mani 2’, il diario di Gianmarco Saurino (e tutto su QUEL colpo di scena) | Rolling Stone Italia… - Corriere : «Doc», Gianmarco Saurino è il primo medico a morire di Covid in una serie tv - vitaindiretta : Questa sera su @RaiUno torna @DocNelleTueMani. Ne parliamo con Gianmarco Saurino - #LaVitaInDiretta… - CinnyCinzia : RT @Corriere: «Doc», Gianmarco Saurino è il primo medico a morire di Covid in una serie tv - _L0N3LYH34RT : RT @AM0URJ0L13: perchè gianmarco saurino avrebbe chimica e tensione sessuale pure con i muri co sta faccia che si ritrova -