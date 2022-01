Flavio Briatore, la folle corsa in ospedale: "Per fortuna ora sto bene" (Di sabato 15 gennaio 2022) Molti fan si sono preoccupati per le condizioni di salute di Flavio Briatore dopo aver visto le immagini dell'uomo disteso su una barella in ospedale: Briatore è un imprenditore di successo che, grazie al proprio lavoro, è riuscito ad arrivare ai massimi livelli della propria carriera. Ovviamente, essendo un uomo che può permettersi di acquistare tutto ciò che desidera, l'uomo non poteva rinunciare al proprio sogno di trascorrere le vacanze natalizie in Africa, nella tranquilla località di Kenya. Purtroppo, però, Briatore è stato colpito da un malore che l'ha costretto ad ricovero d'urgenza, come ha reso pubblico lui stesso, attraverso un post sul proprio profilo social. Lo stesso imprenditore però, ha rassicurato i suoi followers di stare bene e che le cose procedono a ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di sabato 15 gennaio 2022) Molti fan si sono preoccupati per le condizioni di salute didopo aver visto le immagini dell'uomo disteso su una barella inè un imprenditore di successo che, grazie al proprio lavoro, è riuscito ad arrivare ai massimi livelli della propria carriera. Ovviamente, essendo un uomo che può permettersi di acquistare tutto ciò che desidera, l'uomo non poteva rinunciare al proprio sogno di trascorrere le vacanze natalizie in Africa, nella tranquilla località di Kenya. Purtroppo, però,è stato colpito da un malore che l'ha costretto ad ricovero d'urgenza, come ha reso pubblico lui stesso, attraverso un post sul proprio profilo social. Lo stesso imprenditore però, ha rassicurato i suoi followers di staree che le cose procedono a ...

Advertising

zazoomblog : Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore ritorno di fiamma? La showgirl ha vuotato il sacco - #Elisabetta #Gregoraci… - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci, tutta la verità sul ritorno di fiamma con Flavio Briatore: “Siamo complici,… - infoitcultura : Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore in vacanza in Kenya: stanno di nuovo insieme? Ecco la verità sulla copp - GossipItalia3 : Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore non hanno un contratto matrimoniale: “Una leggenda metropolitana vomitevole”… - viperellaqueen : RT @Ailuottox: No io voglio Jessica in nomination voi non avete capito io chiamo Flavio Briatore e la faccio vincere con il 99% #jeru https… -