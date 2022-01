Covid: scritte no vax su muro hub vaccinale Montecatini inaugurato ieri (Di sabato 15 gennaio 2022) Montecatini Terme (Pistoia), 15 gen. - (Adnkronos) - "Green pass=nazismo", "Il governo mente", "Salva tuo figlio", "No vax per libertà e diritti": con queste frasi, vergate con spray rosso e siglate con una doppia V all'interno di un cerchio, ignoti la scorsa notte hanno imbrattato il muro perimetrale dell'hub per la vaccinazione anti Covid all'ippodromo Sesana di Montecatini Terme (Pistoia) che era stato inaugurato ieri alla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Le forze dell'ordine stanno visionando i filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della per individuare gli autori del gesto. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 15 gennaio 2022)Terme (Pistoia), 15 gen. - (Adnkronos) - "Green pass=nazismo", "Il governo mente", "Salva tuo figlio", "No vax per libertà e diritti": con queste frasi, vergate con spray rosso e siglate con una doppia V all'interno di un cerchio, ignoti la scorsa notte hanno imbrattato ilperimetrale dell'hub per la vaccinazione antiall'ippodromo Sesana diTerme (Pistoia) che era statoalla presenza del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. Le forze dell'ordine stanno visionando i filmati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza della per individuare gli autori del gesto.

