Covid, le news. Iss: no-vax in intensiva sono 38 volte di più dei vaccinati con booster (Di sabato 15 gennaio 2022) È quanto emerge dal report dell'Istituto Superiore di Sanità. Salgono i ricoveri under 5 e i contagi tra gli operatori sanitari. Secondo l'ultimo bollettino del ministero della Salute, rimane stabile l'occupazione delle rianimazioni (-2), ma crescono i pazienti nei reparti ordinari (+351). I nuovi casi giornalieri sono 180.426, i decessi 308. In Emilia-Romagna, per i vaccinati con booster, previsto il tampone fai da te per l'inizio e la fine dell'isolamento

